إيران تدعو أعضاء الأمم المتحدة للتمرد على أمريكا

دعا ممثل إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أمس الأربعاء، دول العالم إلى التمرد على الحظر الأمريكي ضد بلاده، في حال تجاهلت واشنطن المطالب الدولية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، قال تخت روانجي، إن مسؤولي معظم الدول يؤيدون "وقف الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران". وأكد أنه على جميع الدول التمرد على الحظر الأمريكي حال تجاهلت واشنطن المطالب الدولية المتعلقة بالسماح لطهران بمكافحة وباء كورونا بشكل أفضل.

وأضاف: "الحكومات وأعضاء البرلمانات حتى في أمريكا، ومسؤولو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية؛ الجميع يطالبون أمريكا برفع الحظر عن إيران لتتمكن من مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بصورة أفضل".

وفي نفس السياق، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بالترويج للدعاية المعادية لإيران وعرقلة الجهود الدولية لمحاربة فيروس كورونا.

وقال ظريف، إنه "لا يمكن لأي وباء أن يوقف بروباغندا بومبيو ذات الدرجة الثالثة. هناك سؤالا مهما يخطر بالذهن، عما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي، وزيرا للخارجية أم وزيرا للكراهية".

وأضاف: "مهما حاول (بومبيو) فإنه لا يمكنه التغطية على الإرهاب الاقتصادي وقتل الأبرياء والإخلال بجهد مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومناداته المخزية للحرب".

​وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، شدد على أن حملة الضغط مستمرة على إيران، لضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا، حتى في هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس "كورونا" في إيران والعالم.

