سفينة حربية أمريكية في مضيق تايوان مع تصاعد التوتر بين تايبيه وبكين

أعلن الجيشان الأمريكي والتايواني مرور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان، وسط تصاعد التوتر بين تايبيه وبكين إلى الحد الذي دفع القوات الجوية التايوانية أخيرا لاعتراض المقاتلات الصينية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التايوانية، نقلته "رويترز"، اليوم الخميس، أن السفينة مرت عبر المضيق وكانت تحت مراقبة القوات المسلحة التايوانية. ووصفت الوزارة مرور السفينة بأنه "مهمة عادية"، مشيرة إلى عدم وجود ما يدعو للقلق.

السفينة هي المدمرة "ماكامبل" المزودة بصواريخ موجهة، وقامت بعملية "عبور روتينية لمضيق تايوان أمس الأربعاء، بما يتفق مع القانون الدولي، وفقًا لما أدلى به المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكي أنتوني جونكو.

وأضاف جونكو: "مرور السفينة عبر مضيق تايوان يعكس التزام الولايات المتحدة بحرية وانفتاح منطقة المحيط الهادئ والهندي. ستواصل البحرية الأمريكية مهام الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

يفصل المضيق بين الأراضي التايوانية والبر الرئيسي للصين. في الأسابيع الماضية نفذت القوات الجوية الصينية عدة مهام بالقرب من تايوان مما دفع الجيش التايواني لإرسال مقاتلات لاعتراض وإنذار الطائرات الصينية.

ووصفت تايوان التدريبات الصينية بأنها استفزازية ودعت الصين للتركيز على مكافحة تفشي فيروس كورونا بدلا من تهديدها.