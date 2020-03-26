بين ليلة وضحاها... ملياردير فرنسي يحقق ربحا قدره 11 مليار دولار

نمت ثروة الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "لويس فيتون" المختصة ببيع السلع الفاخرة، بمقدار 11 مليار دولار في يوم واحد مستفيدا من صعود أسواق الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة يومية منذ عام 1933.

ووفقا لصحيفة "بلومبرغ" الأمريكية ارتفعت ثروة أرنو بمقدار 11.3 مليار دولار في 24 ساعة فقط بعد القفزة التي سجلتها الأسهم العالمية يوم الثلاثاء الماضي على خلفية قرب التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادية تاريخية داخل الكونغرس الأمريكي.

ووفقا للوكالة انخفضت مبيعات شركة LVMH التجارية وهي إمبراطورية تضم 70 علامة تجارية للأزياء والمجوهرات بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تعتمد الكثير من أرباح LVMH على العملاء الصينيين.

وبحسب مؤشر "بلومبرج للأثرياء"، الذي يرصد التطور اليومي لثروات أغنى 500 شخص حول العالم، يوم أمس الأربعاء، فإن ثروة أكثر 10 أشخاص ثراءً في العالم ارتفعت بنحو 50.77 مليار دولار في غضون 24 ساعة.

ويشغل مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، جيف بيزوس المرتبة الأولى في قائمة أثرياء العالم دون منافس، مع امتلاك ما مجموعه 119 مليار دولار، بعد أن صعدت ثروته أمس بنحو 2.15 مليار دولار.