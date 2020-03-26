إيران تنفي نبأ وفاة ضابط فيدرالي أمريكي سابق "داخل سجونها"

قال علي رضا مير يوسفي، المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على "تويتر" "اليوم الخميس" إن إيران ليس لديها علم بشأن مكان روبرت لفينسون، الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، بعدما قالت أسرته إنه توفي في السجن بإيران.

وقال المتحدث " أعلنت إيران دائما أن مسؤوليها لا يعلمون مكان السيد لفينسون وأنه ليس محتجزا لدى طهران. هذه الحقائق لم تتغير".

ولكن عائلة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بوب ليفنسون، تقول أنه توفي في السجون الإيرانية.

وقالت عائلة الضابط السابق في بيان، اليوم الخميس، "لقد تلقينا مؤخرا معلومات من مسؤولين أمريكيين دفعتهم، ودفعتنا نحن أيضا، إلى استنتاج أن الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال".

On March 9, 2007, Robert Levinson was abducted in Iran. For 13 years, the Iranian government has denied knowledge of his whereabouts or condition, a claim that defies credibility. We call on the Iranian regime to send Bob Levinson home to his family. pic.twitter.com/Xud7ldscaf — Department of State (@StateDept) March 11, 2020

ولفت البيان إلى أن الأسرة، "لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون، أوضحت أن وفاته حصلت قبل تفشي وباء كورونا في إيران".

وتشير تقارير إلى أن بوب ليفنسون فقد أثره في إيران في 2007، في ظروف غامضة.