لاريجاني: إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة كورونا

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، أن إيران سبقت الكثير من دول العالم في مكافحة فيروس كورونا المستجد بفضل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة، والقوات المسلحة.

وفي كلمة أدلى بها، اليوم الخميس، في مراسم بدء المناورات الشاملة للدفاع البيولوجي للحرس الثوري في البلاد لمكافحة فيروس كورونا، قال لاريجاني: "لقد شهدنا أن العديد من الدول الأوروبية المهمة التي تتمتع بإمكانيات وصناعات متطورة وتقدم علمي هائل، باتت تعاني اليوم من مشاكل كبيرة في مكافحة فيروس كورونا، كما أن الولايات المتحدة تعاني من نفس الوضع، لكنهم لا يعترفون بذلك"، بحسب وكالة "إرنا".

وتابع: "أحد الإجراءات القيمة للحرس الثوري هو التعاون مع وزارة الصحة ، وتوفير إمكانية فحص وفرز الإصابات، الأمر الذي نادرا ما شهدنا مثيله في أي مكان بالعالم".

وأعرب لاريجاني عن شكره وتقديره لجميع "الكوادر المتفانية في وزارة الصحة بما يشمل الأطباء والممرضين، وكذلك جميع القوات المسلحة الذين جندوا كل ما لديهم من قدرات وإمكانيات في سبيل حماية أبناء الشعب".

وطلب رئيس مجلس الشورى من الجميع التزام المنازل للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت الصحة الإيرانية، حتى أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة جديدة خلال 24 الساعة الأخيرة.

وقال وزير الصحة الإيراني إنه سيتم تنفيذ إجراءات مشددة لمكافحة فيروس كورونا خلال يومين وعلى المواطنين الالتزام بها، مؤكدا تخطي عدد الإصابات في البلاد 27 ألف حالة.