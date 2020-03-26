الهند تخصص 22.6 مليار دولار لمساعدة الأشد تضررا من فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الهندية تخصيص 22.6 مليار دولار، لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من عملية الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد؛ ، بحسب وكالة "رويترز".

أمر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الثلاثاء الماضي، بفرض الإغلاق التام على مجمل أنحاء الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة لمدة ثلاثة أسابيع لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء: "إذا لم يتم احترام الـ21 يوما، ستعود بلادكم وعائلاتكم 21 عاما إلى الوراء".

وسجلت الهند حتى الآن 482 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و9 وفيات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 472 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 114 ألف.