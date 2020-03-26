مبعوث أمريكي: الصين عرضت العالم للخطر بحجب المعلومات عن كورونا

قال سفير الولايات المتحدة في لندن إن الصين عرّضت العالم للخطر من خلال حجب معلومات حول تفشي فيروس كورونا، مما سمح له بالانتشار خارج حدودها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كتب السفير وودي جونسون في مقال نشر بصحيفة "تايمز"، اليوم الخميس: "أولا حاولت الصين حجب الأخبار"، مضيفا أن بكين قامت بعد ذلك بتبادل المعلومات المهمة بشكل انتقائي وأخذت تماطل السلطات الصحية الدولية.

وكتب السفير: "لو أن الصين تصرفت بالشكل السليم في الوقت المناسب لكان من الممكن حماية المزيد من سكانها وبقية العالم من أخطر آثار هذا المرض".

وأضاف: "عندما تنحسر الأزمة في نهاية المطاف، يتعين علينا النظر في النتائج وتقييم تكاليف هذا الانهيار في التعاون الدولي".

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، ان عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تجاوزت اليوم الـ 68 ألف حالة، والوفيات أكثر من 1000.

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في آخر إحصائية لها 68500 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1031.