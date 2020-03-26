مسؤول بالصحة البريطانية: مستشفيات لندن تشهد "تسونامي" من مرضى كورونا

قال مسؤول كبير بخدمات الصحة البريطانية، صباح اليوم الخميس، إن مستشفيات لندن تشهد "تسونامي متواصلًا" (تدفقات) من المرضى الذين يعانون أوضاعًا حرجة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، جاء ذلك على لسان كريس هوبسون، الرئيس التنفيذي لوحدة "الدعم" التابعة لهيئة خدمات الصحة البريطانية، في مقابلة مع تلفزيون محلي حول الوضع في لندن.

وأضاف: "إنهم (في لندن) يعانون من أمرين. الأول هو انفجار الطلب الذي يرونه في المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ويتحدثون عن موجة تأتي تلو الأخرى تلو الأخرى، إنه تسونامي مستمر".

وتابع: "نشهد الآن 30% و40% معدلات مرضية وفي الأماكن 50%، حيث تصاب الطواقم الطبية بالفيروس أو يصنفون ضمن مجموعات المعرضة للخطر أو يضطرون إلى عزل أنفسهم. هذا معدل غياب غير مسبوق".

وأردف: " لذا، لدينا مزيج شرير حقًا، المستشفيات تحاول التعامل مع طلب أكثر بكثير مما أعتادت عليه في السابق، مستعينة بعدد أقل بكثير من الموظفين".

على جانب آخر اشترك عشرات الآلاف من المواطنين في المملكة المتحدة ببرنامج التطوع تحت سلطة الخدمات الصحية الوطنية، للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وتعد بريطانيا أحد أكثر البلدان تضررًا من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 9 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 465 حالة وفاة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 74 ألفًا في إيطاليا و68 ألفا في الولايات المتحدة و49 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.