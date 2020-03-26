الحرس الثوري الإيراني يرد على العرض الأمريكي بشأن فيروس "كورونا"

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أن "المزاعم الأمريكية بشأن مساعدة الشعب الإيراني في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، كذب وخداع.

واعتبر سلامي، في كلمة على هامش تفقد مناورات الدفاع البيئي للقوات البرية التابعة للحرس الثوري، "مزاعم الأمريكيين في مساعدة الشعب الإيراني كذبا وخداعا"، قائلا: "إنهم يعانون من تفشي فيروس كورونا، والبنى التحتية الصحية لديهم ليست قادرة على مكافحته وحماية الشعب الأمريكي من هذه الظاهرة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "إذا احتاج الشعب الأمريكي المساعدة فنحن يمكننا تقديم المساعدة لهم ولكننا لسنا بحاجة إلى مساعدة المسؤولين الأمريكيين"، منوها إلى "عداء المسؤولين الأمريكيين للشعب الإيراني".

وقال اللواء سلامي إن "الرئيس الأمريكي مارس انواع الضغوط والحظر على الشعب الإيراني لكي يعاني المواطنون من المشاكل المعيشية إلا أن أمريكا فشلت في هذه الخطة".

وأشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية إلى إجراءات الحرس الثوري في مكافحة فيروس "كورونا"، قائلا: إن "مجموعة المشافي المتنقلة للقوات البرية والبحرية التابعة لحرس الثورة تمتلك جميع المعدات الموجودة في المشافي الثابتة، كما يمكن نقل هذه المشافي بسهولة إلى مكان انتشار المرض"، لافتا إلى نشر الحرس الثوري 10 مشافي متنقلة وميدانية في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس في البلاد.

وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، ارتفاع إجمالي الوفيات لديها إلى 2234 حالة وفاة، فيما وصلت الإصابات إلى 29406 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن 157 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 2234، في حين بلغ عدد الإصابات 29406، مضيفا أن "عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 2389 في الساعات الأربع والعشرين الماضية"، وحث الإيرانيين على البقاء في منازلهم.