عمليات إغاثة لـ917 منطقة منكوبة بالفيضانات في إيران

يواصل الهلال الأحمر في إيران، عمليات الإغاثة للمناطق المنكوبة بالفيضانات، في 38 قرية، بمحافظتي سيستان وبلوجستان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن رسول راشكي، المدير العام للهلال الأحمر في محافظة سيستان وبلوجستان، جنوب شرقي البلاد، قوله إن عمليات الإغاثة مستمرة في في 917 منطقة منكوبة بالفيضانات.

وأضاف راشكي أن قوات الهلال الأحمر بدأت عمليات الإنقاذ والإغاثة منذ 22 مارس/ آذار، في كل من مدن جابهار وكنارك وإيرانشهر وفنوج ونيكشهر وخاش وسراوان ودلكان بعد توقف هطول الأمطار.

وأوضح أنه "تم حتى الآن توزيع 89 خيمة، و262 بساطا، و500 بطانية، و410 كغم من النايلون بين المنكوبين بالفيضانات في سيستان وبلوجستان".

وأشار إلى توزيع 160 رزمة من المواد الغذائية المعبئة الصالحة للاستخدام لـ72 ساعة، و277 رزمة أخرى من المواد الغذائية المعبئة الصالحة للاستخدام لمدة شهر، وألف و322 قنينة من المياه المعدنية المعبأة، و80 كغم من الأرز، وسكر مكعبات، والزيت، والشاي، والحبوب والبقوليات بين منكوبي الفيضانات.

ويعمل جراء الفيضانات الأخيرة، 355 شخصا من قوات الإغاثة في إطار 65 فريقا لتقديم خدمات الإسعاف للمتضررين من الحادث، باستخدام 34 سيارة إسعاف خاصة بعمليات الإنقاذ والإغاثة.