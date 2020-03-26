بعد حديث أسرته عن وفاته... إيران تكشف متى غادر عميل مكتب التحقيقات الأمريكي البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أن عميل "إف بي آي" الأمريكي روبرت ليفنسون، الذي أعلنت عائلته وفاته خلال احتجازه في إيران، غادر البلاد منذ سنوات.

ونقل التلفزيون الإيراني، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي قوله: "لقد بذلت جمهورية إيران الإسلامية قصارى جهدها في السنوات الأخيرة للحصول على وثائق بشأن مصير السيد ليفينسون الدقيق الذي غادر إيران منذ سنوات".

وأضاف، "أنه إذا ثبت للولايات المتحدة أن عميلها الفيدرالي توفي، فيمكنها الإعلان عن ذلك دون استغلال سياسي ومحاولات الإساءة لعواطف عائلة ليفينسون".

وتابع: "استنادا إلى معلومات موثوق بها غادر لفينسون إيران قبل أعوام إلى جهة غير معلومة. حاولت إيران معرفة وضعه في الأعوام الماضية لكنها لم تجد أي مؤشرات على أنه لا يزال على قيد الحياة".

وكان المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، علي رضا مير يوسفي، قال إن إيران ليس لديها علم بشأن مكان روبرت لفينسون، الضابط السابق بمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، بعدما قالت أسرته إنه توفي في السجن بإيران.

وأضاف المتحدث "أعلنت إيران دائما أن مسؤوليها لا يعلمون مكان السيد لفينسون وأنه ليس محتجزا لدى طهران. هذه الحقائق لم تتغير".

وقالت عائلة الضابط السابق في بيان لها، اليوم الخميس، "لقد تلقينا مؤخرا معلومات من مسؤولين أمريكيين دفعتهم، ودفعتنا نحن أيضا، إلى استنتاج أن الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال"، لافتا إلى أن الأسرة، "لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون، أوضحت أن وفاته حصلت قبل تفشي وباء كورونا في إيران".