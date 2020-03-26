الناتو يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة تفشي فيروس كورونا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، عن عزمه عقد مؤتمر للحلفاء على مستوى وزراء الخارجية، في 2 أبريل/ نيسان المقبل، لمناقشة تفشي فيروس كورونا وغيره من الملفات.

أمستردام – سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سيعقد حلف الناتو اجتماعا وزاريا عن بعد، على مستوى وزراء خارجية الحلف، في اليوم الثاني من الشهر المقبل".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، و"سينضم جميع الحلفاء للاجتماع، لمناقشة تطورات الوضع على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، و لمناقشة قضايا أخرى مدرجة على جدول الأعمال".

تعد أوروبا الآن أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا، وتضم قائمة البلدان العشر الأكثر تضررًا من الوباء، 6 بلدان أوروبية، هي إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 74 ألفًا في إيطاليا و68 ألفا في الولايات المتحدة و56 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.