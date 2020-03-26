تمساح يلتهم رجلا خالف تعليمات الحجر المنزلي

التهم تمساح في منطقة كامونيي، الواقعة في جمهورية رواندا، يوم أمس الأربعاء، رجلا كان قد توجه للصيد في نهر نيابارونغو، مخالفا بذلك تعليمات الحجر الصحي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، نقلا عن رئيسة بلدية منطقة كامونيي أليس كايتيسي، خالف رجل نظام حظر التجوال وذهب لصيد الأسماك، فهاجمه تمساح ضخم وافترسه.

وأضافت كايتيسي: "كان الرجل من بين الأشخاص القلائل الذين لم يلتزموا بالحجر الصحي المفروض لكبح انتشار الفيروس".

وسجلت السلطات في البلد الواقع في شرق أفريقيا 40 إصابة بالفيروس حتى الآن، وهو العدد الأكبر في المنطقة، وكان لإيقاف النشاطات الاقتصادية في البلد أثر بالغ على معظم السكان المحدودي الدخل.

وقالت الحكومة إنها ستساعد الذين يواجهون صعوبات معيشية بسبب الإجراءات.