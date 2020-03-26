صلاة عبر الإنترنت... تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين في مواقع التواصل

أجرى كاهن إيطالي صلاة تم بثها عبر الإنترنت، في ظل حالة الحجر الصحي المفروضة على البلاد جراء تفشي وباء فيروس كورونا، وقام بتشغيل فلاتر مضحكة بطريق الخطأ.

وبحسب الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الكاهن تارة مرتديا خوذة الفضاء وتارة أخرى مرتديا نظارات والتر وايت وقبعة من مسلسل "Breaking Bad".

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020

من جانبهم، اعتبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن الكاهن قام، عن قصد، بتشغيل الفلاتر المضحكة.

وفي سياق متصل قام كاهن آخر بأداء صلاة باستخدام تقنية البث المباشر وقام هو الآخر بتشغيل الفلاتر على هاتفه ليظهر مرة بهيئة ذئب ومرة أخرى كملاكم.

— Nicky Zwan (@nicky_zwan) March 25, 2020

​واعتقادا منه أن أحد المستخدمين يمازحه قام بإيقاف الصلاة بعبارة "الآن ليس وقت الضحك".