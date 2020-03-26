ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 2666 والوفيات إلى 8

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعن حالتي وفاة، مما رفع عدد الإصابات الكلي إلى 2666 إصابة وعدد الوفيات إلى 8.

وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إن من بين الحالات 41 إصابة وصفت بـ"الخطيرة"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واتخذت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، قرارات جديدة في إطار إجراءاتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ومن بين الإجراءات الجديدة ألا يبتعد المواطن عن منزله أكثر من 100 متر، وبذلك بات على الإسرائيليين الراغبين في ممارسة رياضة الركض أو المشي أن يفعلوا ذلك في نطاق مئة متر من منازلهم لمدة أسبوع.

وطالبت السلطات الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان وأغلقت المدارس والعديد من الشركات، مما أدى إلى تسريح أكثر من 500 ألف عامل وموظف حتى الآن، فيما اضطر القطاع الخاص لتقليص عدد المتواجدين في مكان العمل إلى عشرة أشخاص أو ثلث قوة العمل وأعطيت عطلات لأغلب العاملين في القطاع العام.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 475 ألف شخصا، كما تجاوز عدد الوفيات حوالي 21 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 115 ألف شخص.