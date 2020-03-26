وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا": ابقوا في بيوتكم من أجل سلامة أقاربكم

العالم يتغير والوباء ينتشر، لكن تظل المعلومة الدقيقة والأخبار الموثوقة أهم وسائل التوعية، وكمساهمة في نشر الوعي حول سبل مكافحة الوباء، تغير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية الروسية شعاراتها.

موسكو - سبوتنيك. الآن، في ظروف الوباء، النظافة الشخصية والعزلة الذاتية هما أبسط طرق الوقاية. لذلك، ببقائك في البيت يمكنك حفظ حياة الكثير من الناس. تنتقل خدمة "ريا نوفوستي" الإعلامية ووكالة سبوتنيك (اللتان تدخلان ضمن مجموعة "روسيا سيغودنيا") في العالم كله بشكل تدريجي إلى العمل عن بعد، لكنهما تواصلان تأمين أحدث وأصدق المعلومات لقرائهما ومشتركيهما على مدار الساعة.

العزلة الذاتية طريقة آمنة وصحيحة، ستحمينا وتحمي أقاربنا من استمرار انتشار الفيروس. والمنزل المرسوم على شعاراتنا يرمز لذلك. اليوم سيتم تحديث الشعارات على موقع "ريا.رو"، مواقع الوكالة باللغة الروسية، مواقع "سبوتنيك" الأجنبية، راديو سبوتنيك وعلى صفحات هذه المواقع للتواصل الاجتماعي.

هذا ليس للأبد. إنه ردنا على انتشار الفيروس ونداؤنا لكل شخص أن يتخذ موقفاً نشطاً في مكافحة الوباء. فعلى وسائل الإعلام اليوم لعب أهم الأدوار في إعلام المجتمع. ابقوا في البيت، ونحن سنؤمن لكم المعلومات حول الأحداث الأخيرة، طرق الوقاية والحماية من المرض.

فمنذ بداية العام، حصد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أرواح آلاف من الناس في كافة أنحاء العالم، وعدد الأشخاص المصابين يُحسب بمئات الآلاف ويزداد كل يوم. حالياً، تتمكن روسيا من السيطرة على الوضع. حكومة البلد تتخذ ما بوسعها من أجل كبح انتشار فيروس كورونا في العاصمة الروسية والأقاليم.

لكن جميع التدابير لا قيمة لها إذا لم نقم بمساعدة بعضنا البعض. فلا نستطيع التغلب على التهديد إلا معاً. لهذا السبب اتخذنا القرار بتغيير شعاراتنا.

اعتنوا بنفسكم وبأقاربكم دون ذعر