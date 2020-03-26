اليونان: غرامات مالية لأكثر من ألف شخص لانتهاك قواعد الحجر الصحي

أكدت الشرطة اليونانية، اليوم الخميس، رصدها 1155 انتهاكا للتدابير التقييدية خلال فترة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

أثينا - سبوتنيك. وجاء في بيان لها: "في 25 آذار/مارس، تم فرض 1155 غرامة مالية بسبب التنقلات غير الهادفة والخروج إلى الشوارع".

ومنذ فرض القيود على التنقل في 23 آذار/مارس، تم تسجيل 2950 انتهاكا.

هذا وفرضت اليونان اعتبارا من 23 آذار/مارس، وعلى خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حظرا على تنقلات المواطنين إلا في حالات الضرورة القصوى.