روحاني يحث الإيرانيين على الالتزام بالبروتوكولات الصحية والبقاء في المنازل

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، مواطنيه لضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية والبقاء في المنازل، لمنع الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ولفت روحاني إلى أن وزارة الصحة والحكومة الإيرانية تبذلان قصارى جهودهما لتوفير احتياجات المراكز العلاجية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس الإيراني عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع محافظي قزوين، وأذربيجان الشرقية، وألبرز، ويزد والسلطات الصحية في هذه المحافظات.

واطلع روحاني خلال الاجتماع على سير العملية العلاجية للمرضى الراقدين في مستشفيات هذه المحافظات الأربع.

كما أجرى اتصالا مع الشاعر الأفغاني محمد ينسي، الراقد في مستشفى "الشهيد صدوقي" بمدينة يزد، وتمنى السلامة والعافية له ولكل المرضى من مختلف الدول.

وصرح روحاني: "إنني أشعر بسرور بالغ من الوقوف إلى جانب بعضنا البعض، وفي ثقافتنا تعد مساعدة الآخرين فخرا لنا، مثلما قال شاعرنا الشهير، سعدي شيرازي، قصيدة اعتبر فيها بني آدم أعضاء لجسد واحد".

وأضاف أن "الشعبين الإيراني والأفغاني كانا إلى جانب بعضهما البعض على الدوام، وكانا داعمين لأحدهما الآخر في مختلف المشاكل والصعاب".

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله بأن يكون الاحتفال بالنصف من شعبان ذكرى مولد الإمام الحجة المنتظر، احتفالا بالانتهاء من فيروس "كورونا" في البلاد.

وأعلنت إيران اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الوفيات لديها إلى 2234 حالة وفاة، فيما وصلت الإصابات إلى 29406 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.