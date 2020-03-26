البنتاغون: 133 إصابة بفيروس كورونا في البحرية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الخميس 26 مارس/آذار، تسجيل 133 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البحرية الأمريكية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه تم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا على حاملة الطائرات ثيودور روزفلت.

وأشار قائد البحرية الأمريكية بالإنابة إلى أنه تم تسجيل 44 إصابة بفيروس كورونا في صفوف سلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي إن جميع العاملين على متن حاملة الطائرات الأمريكية سيتم إجراء اختبارات فيروس كورونا لهم.

كما أوضح أنه سيتم سحب حاملة الطائرات إلى غوام.

وأشار المسؤول في البنتاغون الأمريكية إلى أنه تم تسجيل إصابة حوالي 23 بحارا على متن حاملة الطائرات بفيروس كورونا، خلال إبحارها في المحيط الهادئ.

وأردف بقوله "نعلم أن العدوى وأعداد المنكوبين على متن المركب سيرتفع بسرعة كبيرة، لكننا سنستمر في العمل للسيطرة على الموقف".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد وقع أمس الأربعاء، أمرا بتجميد تحركات جميع القوات الأمريكية في الخارج لمدة 60 يوما، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ونقل موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون جمد حركة جنوده في الخارج والداخل لمدة 60 يوما لتفادي كورونا.

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد.

يتبع...