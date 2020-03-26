بالتعاون مع 4 جهات... "قمة العشرين" تدعم 3 صناديق دولية لمكافحة كورونا

قرر المشاركون في قمة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، دعم 3 صناديق دولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بالتعاون مع 4 مؤسسات دولية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان الختامي للقمة: "مجموعة العشرين مستعدة لعمل كل ما باستطاعتها وكل ما يلزم من أجل التغلب على هذا الوباء، إلى جانب منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

وأشار البيان إلى أن الدول: "لن تدخر جهدا من أجل حماية صحة البشر والحفاظ على وظائفهم ومساعدة المحتاجين".

وأضاف البيان: "كما نلتزم طواعية بالتخصيص الفوري لموارد لصندوق "كوفيد - 19" بمنظمة الصحة العالمية، وصندوق التحالف من أجل الاستعداد للوباء، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وندعو كل الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية والأفراد للتعاون مع هذه الجهود".

وكان وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية، عقدوا، أمس الأول، اجتماعا افتراضيا (بصيغة فيديو كونفرانس)، برئاسة السعودية، لمناقشة تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" على الاقتصاد العالمي، وتنسيق الجهود لمواجهة هذا التحدي العالمي.

واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين على متابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا عن كثب؛ ويشمل ذلك تداعياته على أوضاع الأسواق المالية والاقتصادات.

واتفقوا كذلك على وضع خطة عمل مشتركة لمجموعة العشرين لمواجهة الفيروس ، التي تتضمن الإجراءات التي قامت بها وتعتزم القيام بها دول مجموعة العشرين لمواجهة جائحة كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 491 ألف مصاب، بينهم أكثر من 22 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 118 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية، اليوم الخميس.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 74 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 68 ألف.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 56 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 40 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 29 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 25 ألف، وسويسرا بأكثر من 11 ألفا، ثم بريطانيا وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.