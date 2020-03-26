إياتا يحث مجموعة العشرين على دعم صناعة الطيران

حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الخميس، مجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، على التحرك سريعا لمنع إلحاق أضرار لا يمكن التعافي منها بشركات الطيران التي هزتها أزمة فيروس كورونا.

ففي رسالة مفتوحة، طلبت أكبر هيئة لقطاع الطيران في العالم من الحكومات تقديم أو تسهيل دعم مالي لتلك الصناعة.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، كتب ألكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي لإياتا في الرسالة "انتشار وباء كوفيد-19 حول العالم وما نتج عنه من قيام حكومات بفرض إغلاقات للحدود وقيود على السفر أدى إلى انعدام الطلب على السفر جوا".

وقامت أغلب الدول بتعليق حركة الطيران الداخلي والخارجي بسبب انتشار الفيروس التاجي.

وعقدت، اليوم الخميس، قمة استثنائية (عبر الفيديو) برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جمعت قادة أقوى عشرين دولة اقتصاديا ومعهم دول أخرى ومنظمات عدة، في مقدمتها منظمة الصحة العالمية للحديث حول ما يمكن فعله لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" العالمية.

وأكد البيان الختامي المشترك لقمة مجموعة العشرين، أن دول مجموعة العشرين تعد باتخاذ إجراءات جماعية لدعم الاقتصاد العالمي، واستخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 475 ألف شخص ، كما تجاوز عدد الوفيات حوالي 21 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 115 ألف شخص.