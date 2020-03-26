ساندرز: نواجه أزمة غير مسبوقة في تاريخ أمريكا

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، إن الشعب الأمريكي يواجه أزمة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ساندرز، على "تويتر"، اليوم الخميس: "عدد طلبات إعانة البطالة، التي تم تسجيلها هذا الأسبوع سجل رقما قياسيا لم يحدث من قبل"، مشيرا إلى عدد طلبات إعانة البطالة، الذي وصل إلى 3.28 مليون طلب، خلال الأسبوع الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتابع ساندرز: "نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات الناس بطريقة مستمرة"، مشيرا إلى القفزة الهائلة، التي حققتها طلبات إعانة البطالة في أسبوع واحد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

We are looking at an unprecedented crisis in American history.



The good news: Last night's bill expands unemployment benefits in a way that has never taken place before.



We will still need to go much further, and address working people's needs in a far more substantial way. https://t.co/MrVcMnP87I — Bernie Sanders (@SenSanders) March 26, 2020

وفي تدوينة سابقة، أمس الأربعاء، تحدث بيرني ساندرز، عن ضرورة استغلال كل دولار تأخذه الحكومة من دافعي الضرائب لحماية العائلات العاملة في مواجهة الأزمة الحالية، إضافة إلى مساعدة، الذين لا يملكون سوى رواتبهم الشهرية، مشيرا إلى أن هذه الطبقة تمثل 50 في المئة من الأمريكيين.

In this crisis, what the American people want is for us to use our taxpayer dollars in every way that we can to protect the working families of this country and the 50 percent of Americans who are living paycheck to paycheck, not just the billionaires and large corporations. pic.twitter.com/U3BF9lP9UK — Bernie Sanders (@SenSanders) March 26, 2020

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الثالثة عالميا بين أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد، بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 74 ألف مصاب، إضافة إلى عدد الوفيات الذي وصل إلى 1072 حالة وفاة، في حين وصل عدد المتعافين إلى 1850 شخصا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 499 ألف مصاب، بينهم أكثر من 22 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 118 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية، اليوم الخميس، لـ 198 دولة ومنطقة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 74 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 74 ألف مصاب.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 56 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 40 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 29 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 25 ألف، وسويسرا بأكثر من 11 ألفا، ثم بريطانيا وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.