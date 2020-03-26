مفاجأة... غانتس رئيسا للكنيست الإسرائيلي

انتُخب زعيم المعارضة الإسرائيلي بيني غانتس رئيسا للبرلمان اليوم الخميس في خطوة مفاجئة تشير فيما يبدو إلى احتمال عقد شراكة سياسية يمكن أن تبقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة، حسب "رويترز".

وتم انتخاب غانتس (74 عاما) بدعم جزئي من حزب أزرق أبيض الذي يقوده الجنرال السابق وبتأييد من حزب ليكود بزعامة نتيناهو، حيث حصل غانتس على 74 صوتا من إجمالي الأصوات في الكنيست وعددها 120 صوتا.

ويمكن أن تمهد تلك الخطوة الطريق أمام "اتفاق لتبادل" منصب رئاسة الحكومة بين غانتس ونتنياهو. وتجري محادثات بشأن تشكيل حكومة وحدة بين الحزبين بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في الثاني من مارس/ آذار وفي أعقاب تفشي وباء كورونا.