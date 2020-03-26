اختطاف زعيم المعارضة في مالي بعد نشاط انتخابي

أعلنت الحكومة المالية، اليوم الخميس، أن زعيم المعارضة سوميلا سيسي اختطف وسط البلاد مع اثنين من مرافقيه أمس الأربعاء.

نواكشوط - سبوتنيك. وذكرت الحكومة في بيان بعنوان "خطف زعيم المعارضة" أن "سيسي انقطعت أخباره بعد نشاط انتخابي قام به في وسط البلاد في إطار حملة حزبه المشارك في الانتخابات التشريعية التي ستجرى الأحد القادم".

وتشهد مالي أعمال عنف على نحو متزايد منذ سيطرة إسلاميين متشددين على انتفاضة للطوارق في 2012 مما دفع فرنسا للتدخل لطردهم في العام التالي.

وأعادت عدة منظمات متشددة وعصابات إجرامية تنظيم صفوفها ونفذت عمليات في أجزاء من مالي وشنت هجمات عبر منطقة الساحل.

ولهذه الجماعات وجود كبير الآن في مناطق من بوركينا فاسو المجاورة وبعض المناطق النائية من النيجر.