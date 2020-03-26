غانتس رئيسا للكنيست ونتنياهو يترأس حكومة طوارئ... تفاصيل صفقة "أزرق أبيض" مع الليكود

قال منصور دهامشة، سكرتير عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ووكيل القائمة العربية المشتركة: "يبدو أن هناك شبه اتفاق بين بيني غانتس، زعيم حزب أزرق أبيض، وبنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود على تشكيل حكومة طوارئ وطنية".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "هناك محادثات تجري بين الطرفين، لكن غانتس أعلن، قبل قليل، بعد انتخابه رئيسا للكنيست، أنه يأخذ هذا الموضوع بجدية ومسؤولية عالية، وهذا يعني أنه ذاهب لحكومة طوارئ وطنية".

وتابع: "الصورة غير واضحة بشكل كامل، لكن يمكن القول إن هناك اتفاقا من وراء الكواليس ، والأمر سيظهر للعلن خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وأشار إلى أن "تشكيل حكومة، من هذا النوع، في إسرائيل يعد انتصارا ساحقا لنتنياهو وفشلا ذريعًا لغانتس، الذي أثبت فشله في هذا الأمر، بعد أن كانت لديه الأغلبية الكافية التي تمكنه من تشكيل الحكومة".

واستطرد: "بهذا التصرف فقد بيني غانتس كل أمل في أن يكون بديلا لنتنياهو، ولن يبقى البديل لأي حكومة في إسرائيل في المستقبل القريب أو البعيد، بعد أن خسر نصف مؤيديه".

وعن السبب في تغيير غانتس لخطته بشأن عدم التحالف مع نتنياهو، قال دهامشة: "هو متردد كثيرا، وما حدث يؤكد أنه جاهل بالعمل السياسي، وليس لديه مقدرة الثبات على الموقف".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بيني غانتس زعيم المعارضة الإسرائيلي تم انتخابه رئيسا للبرلمان، اليوم الخميس، في خطوة مفاجئة تشير فيما يبدو إلى احتمال عقد شراكة سياسية، يمكن أن تبقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة.

وتم انتخاب غانتس (74 عاما) بدعم جزئي من حزب أزرق أبيض، الذي يقوده الجنرال السابق وبتأييد من حزب الليكود بزعامة نتنياهو، حيث حصل غانتس على 74 صوتا من إجمالي الأصوات في الكنيست وعددها 120 صوتا.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تحالف أزرق أبيض تفكك "وكما يبدو فإن رئيس المعارضة سيكون يائير لبيد".