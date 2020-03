ايطاليا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا لأكثر من 8 آلاف

جنوا- سبوتنيك. وقال نائب رئيس إدارة الحماية المدنية في إيطاليا أغوستينو ميوزو، في مؤتمر صحفي اليوم، " إيطاليا سجلت 4492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة و 662 حالة وفاة".

