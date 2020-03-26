ايطاليا: ارتفاع وفيات فيروس كورونا لأكثر من 8 آلاف

سجلت إيطاليا اليوم الخميس 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي لضحايا الوباء منذ بداية الأزمة إلى 8165 حالة، بينما سجلت 4492 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة.

جنوا- سبوتنيك. وقال نائب رئيس إدارة الحماية المدنية في إيطاليا أغوستينو ميوزو، في مؤتمر صحفي اليوم، " إيطاليا سجلت 4492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة و 662 حالة وفاة".

وأضاف أنه "بالأمس كان إجمالي الإصابات يبلغ 57521 حالة و إجمالي الوفيات 7503 حالة وفاة، إضافة إلى تعافي 9362 حالة".

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية، وتجاوزت الصين في الآونة الأخيرة في عدد الضحايا.

وتدخل إيطاليا الأسبوع الثالث من حالة الإغلاق العام التي تم فرضها على البلاد لتتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس بعد أن أصبحت تتصدر قائمة الدول في عدد الوفيات به.

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم السبت الماضي استعداد الجانب الروسي لتقديم المساعدة على الفور في مكافحة الفيروس التاجي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.