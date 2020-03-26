دول تطالب الأمم المتحدة بالضغط على واشنطن لرفع عقوباتها

طلبت ثماني دول في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ممارسة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها، التي تعيق جهود مكافحة فيروس كورونا، حسب تعبيرهم.

وجاء في الرسالة، التي نشرتها البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع"تويتر": "نحضكم على المطالبة بالرفع الفوري والكامل لهذه التدابير غير القانونية والقسرية والتعسفية؛ من أجل السماح باستجابة كاملة وفعالة من جميع أعضاء المجتمع الدولي في مواجهة فيروس كورونا".

ووفقا للرسالة، فإن الموقعين أكدوا أن الهدف من المبادرة هو رفض تسييس مثل هذا الوباء.

ويخضع العديد من الموقعين لعقوبات اقتصادية أمريكية شديدة، وهم بالإضافة إلى إيران، إحدى الدول الأكثر تأثراً بالجائحة، روسيا والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وكوبا وسوريا.

Eight UN Ambassadors to @antonioguterres: US “secondary sanctions”, hinder the ability of governments to attack #Covid_19. The sanctions also have a direct negative impact on, among others, the human rights to life, health & food of the peoples subjected to them.#MedicalTerrorism pic.twitter.com/ymkbjf0FwN — Iran at the UN (@Iran_UN) March 26, 2020

عقوبات أمريكية جدية على إيران

أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 15 إيرانيا وخمس شركات هناك في إطار برنامج لمكافحة الإرهاب.

ووفقا للمنشور على موقع الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات تتعلق بشركات في مجالات الشحن والتجارة والبناء والكيماويات.

Treasury designates vast network of IRGC-QF officials and front companies in Iraq, Iran https://t.co/sjKniyLUZ1 — Treasury Department (@USTreasury) March 26, 2020

وحددت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية في بيانها، اليوم الخميس، 20 شركة مقرها إيران والعراق، إضافة إلى كبار المسؤولين وشركاء أعمال، يقدمون الدعم إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أو يتصرفون لصالحه أو بالنيابة عنه.

وأشار البيان إلى أن الجهات تنقل المساعدات الفتاكة إلى الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في العراق مثل كتائب "حزب الله".​

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، في وقت سابق، عن دعوة بلاده للدول المعنية إلى رفع العقوبات على الفور عن إيران، في الوقت الذي تكافح فيه طهران، للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال شوانغ خلال مؤتمره الصحفي: "تكافح حكومة وشعب إيران جائحة، وقد دخلت هذه المواجهة مرحلة حاسمة: "إن الإبقاء على العقوبات أحادية الجانب ضد إيران خلال هذه الفترة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع"، مشيرا إلى أن هذا مخالف لروح الإنسانية.

وفي وقت سابق، كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في رسائل موجهة إلى قادة عدة دول، بأن العقوبات الأمريكية تسببت لإيران بخسائر بقيمة 200 مليار دولار، وأن أثرها يمنع العالم من التعامل مع الوباء. وأشار روحاني إلى أن إيران تواجه قيودا شديدة تتعلق بالعقوبات الأمريكية وسياسة الضغط الأقصى على طهران.