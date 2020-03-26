حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 75 ألف شخص

أعلنت جامعة هوبكنز، اليوم الخميس 26 مارس/آذار، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" في الولايات المتحدة وصل إلى 75 ألف شخص، نقلا عن إحصاءات اتحادية ومحلية.

واشنطن - سبوتنيك. وفقا للبيانات، في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت موسكو)، بلغ عدد المرضى، الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 75 ألفا و233 شخصاً وتوفي 1070 شخصًا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة في العالم في عدد الإصابات. ووفقا للجامعة، تم تسجيل 81782 إصابة، و3291 حالة وفاة بالصين، أما إيطاليا فانتقلت لاحتلال المرتبة الأولى بعدد إصابات تصل إلى 88539 و8165 حالة وفاة.