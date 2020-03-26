مدير "الصحة العالمية" يوجه رسالة إلى الملك سلمان بشأن مكافحة كورونا

وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، 3 رسائل لقادة دول مجموعة العشرين، بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وصلت إلى 198 دولة ومنطقة حول العالم.

وكتب أدهانوم، على "تويتر"، اليوم الخميس: "شرفت بالحديث إلى قمة العشرين، غير العادية، بشأن مكافحة "كوفيد - 19"، التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".

ولفت إلى أنه وجه لهم 3 رسائل:

Honoured to address the @g20org Extraordinary Summit on #COVID19, chaired by @KingSalman. I asked them to:

1. Fight like our lives depend on it, because they do.

2. Unite. We will only get out of this together.

3. Ignite a global movement to ensure this never happens again. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 26, 2020

1- حاربوا كورونا وكأن أرواحنا مرهونة بما تقومون به.

2- اتحدوا، لأن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو العمل الجماعي.

3- أوقدوا شعلة تحرك عالمي يحول دون تكرار حدوث ذلك في المستقبل.

ووجه مدير عام منظمة الصحة العالمية، رسالة شكر للملك سلمان، قال فيها: "شكرا جزيلا لكم، ولقادة قمة العشرين على ما تعهدوا به من التزامات مالية لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "معا سنقضي على كورونا".

Shukran jazeelan, Your Majesty @KingSalman and @g20org leaders for you commitment to keep your nations safe, but also for showing your solidarity to vulnerable countries who need your support now more than ever. Together, we can push the #coronavirus back. #COVID19 pic.twitter.com/DCSAWcCWUe — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 26, 2020

وقرر المشاركون في قمة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، تخصيص أموال لمنظمة الصحة العالمية من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال البيان الختامي للقمة: "مجموعة العشرين مستعدة لعمل كل ما باستطاعتها وكل ما يلزم من أجل التغلب على هذا الوباء، إلى جانب منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، نصف مليون مصاب، بينهم أكثر من 23 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 122 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية، اليوم الخميس، لـ 198 دولة ومنطقة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 74 ألفا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 74 ألف مصاب.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 56 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 40 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 29 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 25 ألفا، وسويسرا بأكثر من 11 ألفا، ثم بريطانيا وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.