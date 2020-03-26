نانسي بيلوسي تحذر الأمريكيين

حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من عدم اتباع تعليمات الخبراء، بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وصلت إلى 198 دولة ومنطقة حول العالم.

وكتب بيلوسي على "تويتر"، اليوم الخميس: "يجب أن نتبع تعليمات الخبراء بشأن مواجهة وباء كورونا"، مضيفة: "العلم هو الإجابة لما نقوم به من صلوات".

ولفتت بيلوسي إلى حاجة الولايات المتحدة لأجهزة طبية وأقنعة وأجهزة اختبار، وأجهزة تنفس لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" بعدما تجاوز عدد المصابين به في الولايات المتحدة الأمريكية 79 ألف شخص.

We must heed the guidance of the experts as we confront this pandemic. Science is an answer to our prayers. #FamiliesFirst pic.twitter.com/wVgHALQdTc — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 26, 2020

وقالت في تدوينة أخرى: "يجب على الرئيس أن يستحضر قانون الإنتاج الدفاعي، لإطلاق عملية إنتاج للمهمات الطبية على نطاق واسع".

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الثالثة عالميا بين أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المستجد، بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 79 ألف مصاب، إضافة إلى عدد الوفيات الذي وصل إلى 1142 حالة وفاة، في حين وصل عدد المتعافين إلى 1864 شخصا.

Testing. Masks. Ventilators.



It’s not a mystery – we need many more.



The President must invoke the Defense Production Act to immediately mass produce and coordinate distribution of these vital supplies. #FamiliesFirst — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) March 26, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 520 ألف مصاب، بينهم أكثر من 23 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 122 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية، اليوم الخميس، لـ 198 دولة ومنطقة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 74 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 74 ألف مصاب.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 56 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 40 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 29 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 25 ألفا، وسويسرا بأكثر من 11 ألفا، ثم بريطانيا وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة في كل منهما.