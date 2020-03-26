أمريكا تتصدر قائمة الدول الموبوءة بفيروس كورونا بأكثر من 81 ألف حالة

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس 26 مارس/آذار، عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشي الفيروس.

وأفادت وكالة رويترز أن أمريكا تصدرت عدد الإصابات بكورونا في العالم بأكثر من 81.3 ألف حالة إصابة مؤكدة.

وأظهرت آخر الإصابات تسجيل الولايات المتحدة لحالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 81،378، أكثر من أي دولة أخرى، متجاوزة إيطاليا والصين.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية بحوالي 81،285 حالة، وإيطاليا في المركز الثالث بحوالي 80،539 حالة.

وكانت جامعة هوبكنز، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 75 ألف شخص، نقلا عن إحصاءات اتحادية ومحلية.

وفقا للبيانات، في الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت موسكو)، بلغ عدد المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 75 ألف و233 شخصاً وتوفي 1070 شخصًا.

وبحسب إحصائيات الجامعة، فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية في 11 آذار/مارس الجاري، "جائحة"، أكثر من نصف مليون شخص، أما الوفيات فقد تخطت الـ22 ألف شخص.