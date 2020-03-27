ألمانيا: تسجيل 5780 إصابة جديدة بكورونا و55 حالة وفاة

أظهرت إحصائيات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 42288 وتوفي 253 شخصا جراء المرض.

وأوضحت البيانات أن الإصابات ارتفعت بواقع 5780 إصابة، مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بواقع 55 وفاة. وفقا لما ذكرت "رويترز".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 532 ألف إصابة، ونحو 24 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 124 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 80 ألفًا في إيطاليا و85 ألفا في الولايات المتحدة و57 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 199 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.