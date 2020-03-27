توقف خدمات الإنترنت نتيجة حدوث خلل على قمر صناعي للاتصالات

أعلنت شركة "راينبو إنترنت" لمشغلي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، اليوم الجمعة، أن حالة طارئة حدثت في نظام التحكم في درجة الحرارة في قمر الاتصالات "إكسبرس–آ إم 6"، وتم إيقاف خدمات الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق من الجهاز.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للشركة، نشر على موقعها: "وفقًا لإشعار شركة "كوسميتشيسكايا سفيارز" للاتصالات الفضائية [مشغل القمر الصناعي "إكسبرس–آ إم 6"]، بسبب العمل غير الطبيعي للدائرة السائلة لنظام التحكم الحراري في الجهاز الفضائي "إكسبرس–آ إم 6"، الذي أدى إلى تدهور الخصائص التقنية للقمر الصناعي المذكور، واستحالة تقديم المزيد من الخدمات وفقًا لمتطلبات الترخيص الخاصة بجودة واستمرارية خدمات الاتصالات هذه في نطاق الترددات السنتيمتري-"كا"، وبعد الصيانة الوقائية غير المجدولة على "إكسبرس–آ إم 6"، يوم 25 آذار/مارس 2020، سيتم فصل صناديق نطاق الترددات "كا".

ويذكر أنه نتيجة لذلك، تم إيقاف خدمة الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق عبر "إكسبرس–آ إم 6" تمامًا.

كما أبلغ مشغل الأقمار الصناعية "ألتيغروسكاي" عن حدوث حالة مشابهة.

من جانبها أعلنت شركة "كوسميتشيسكايا سفيارز" للاتصالات الفضائية عن إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال ووقف توفير الخدمات في نطاق "كا" المرتبطة بـ "إكسبرس–آ إم 6"، وذلك "بسبب عدم القدرة على إزالة الخلل في المركبة الفضائية".

وتم إطلاق القمر الصناعي "إكسبرس–آ إم 6" إلى المدار الفضائي في عام 2014. وهو من صنع شركة "ريشيتنيف لأنظمة الاتصالات المعلوماتية" التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

يُذكر أن الوظائف والمهام التي يقوم بها القمر الصناعي "إكسبرس- آ إم 6" تشمل تقديم عدد كبير من خدمات الاتصال والبث للأراضي الروسية، وتبلغ مدة عمله 15 عاما.

ويعمل الجهاز في مدار ثابت بالنسبة للأرض (مدار دائري على ارتفاع 35786 كيلومترًا) عند نقطة وقوف بطول 53 درجة شرقاً.