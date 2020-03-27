تمديد إغلاق متنزه "ديزني لاند" في طوكيو بسبب كورونا

أعلنت شركة "أورينتال لاند"، اليوم الجمعة، استمرار غلق متنزهي "ديزني لاند" و"ديزني سي" في طوكيو اليابانية حتى التاسع عشر من أبريل/ نيسان المقبل على الأقل، في تمديد لقرار الغلق الصادر نهاية الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة المشغلة للمتنزهات في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "تم تمديد الإغلاق المؤقت لديزني لاند وديزني سي على ضوء الطلب المستمر من الحكومة بالامتناع عن تنظيم الأحداث والوضع الحالي في اليابان وخارجها. فتح المتنزهين سيكون في العشرين من الشهر القادم، أو بعد ذلك".

وسجلت اليابان حتى الآن، 1387 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، و47 حالة وفاة. وقررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل إقامة دورة الألعاب الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام بسبب الوباء الذي ضرب العالم.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 85 ألفا في الولايات المتحدة و80 ألفًا في إيطاليا و57 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.