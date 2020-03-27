هزة أرضية بقوة 5.3 درجة جنوبي إيران

أعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة السلطان قابوس، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جنوبي إيران.

وقال المركز، عبر "تويتر"، إن الهزة الأرضية حدثت صباح هذا اليوم.

زلزال بقوة ٥.٣ في جنوب ايران الساعة ١٠:٤٠صباحاً بالتوقيت المحلي. pic.twitter.com/vmcVpAqWtK — مركز رصد الزلازل (@emcsquoman) March 27, 2020

وذكر مركز رصد الزلازل، أن مركز الهزة يبعد 14 كيلومترا عن ولاية خصب شمال سلطنة عُمان.

يذكر أن زلزالين ضربا المناطق الحدودية بين إيران وتركيا، الشهر الماضي، راح ضحيتهما قرابة 104 أشخاص.