جنوب أفريقيا تسجل أول حالتي وفاة بـ"كورونا" مع تجاوز الإصابات حاجز الألف

أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى أكثر من ألف إصابة، وبدء إجراءات إغلاق مدته ثلاثة أسابيع.

وقالت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، إن الوفاتين وقعتا في مقاطعة كيب الغربية.

تعد جنوب أفريقيا الدولة الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس في القارة السمراء التي سجلت ما يزيد على 3200 حالة حتى الآن.

وانتشر الجيش في جنوب أفريقيا للمساعدة في فرض الإغلاق وحظر بعض الأنشطة. وتتزايد المخاوف بشأن إمدادات المياه والتباعد الاجتماعي في البلدات ذات الكثافة السكانية المرتفعة والدخل المنخفض.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 85 ألفا في الولايات المتحدة و80 ألفًا في إيطاليا و57 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.