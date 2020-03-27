داغستان تسجل أول إصابة بكورونا لأحد أعضاء البرلمان

أعلن المتحدث باسم إدارة حماية المستهلك الروسية في جمهورية داغستان، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وكانت لأحد أعضاء البرلمان الداغستاني.

محج قلعة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم إدارة حماية المستهلك في داغستان: "تم تأكيد حالة إصابة واحدة". مشيرا إلى أن المصاب هو عضو البرلمان الداغستاني تيمور غوسايف.

وأضاف المتحدث: "كل المشتبه في إصابتهم وصلوا من خارج البلاد، أما عن غوسايف، فعلى الأرجح، تعامل مع العائدين من الأقاليم الأخرى".

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 85 ألفا في الولايات المتحدة و80 ألفًا في إيطاليا و57 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.