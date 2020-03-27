الخارجية التركية تعلن وفاة 50 مواطنا في 8 دول أجنبية بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية التركية وفاة خمسين من مواطنيها في ثماني دول أجنبية، بسبب وباء كورونا العالمي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (الأناضول).

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أعلن أمس الخميس، تسجيل 1196 حالة إصابة جديدة و 16 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

#عاجل |كورونا.. الخارجية التركية تعلن وفاة 50 مواطنا في 8 دول أجنبية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 27, 2020

وقال قوجا: "سجلت تركيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 1196 حالة إصابة جديدة و16 وفاة بفيروس كورونا المستجد"، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات إلى 3629 والوفيات إلى 75.

وأغلقت تركيا المدارس وصممت نظاما للتعليم من المنازل للطلاب لمواصلة دروسهم بعد التفشي الذي بدأ هناك قبل أسبوعين.

وفرضت حظر تجول جزئيا على المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما والمصابين بأمراض مزمنة يبدأ سريانه من منتصف الليل.

وعلقت سابقا الرحلات الجوية مع 46 دولة أخرى وحظرت النزهات الخلوية وحفلات الشواء مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس فيها إلى مثليه تقريبا على نحو يومي في غضون أسبوع.