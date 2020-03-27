إيران تسجل 144 حالة وفاة ونحو 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات الصحة في إيران، اليوم الجمعة، تسجيل 2926 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية، إلى جانب 144 حالة وفاة أخرى.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كياونش جهانبور، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس": "بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 32332 شخصا حتى اليوم، ولحسن الحظ، تماثل 11133 شخصا للشفاء من المصابين".

وأضاف أن إجمالي عدد الوفيات جراء مرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 2378 حالة وفاة. وأوضح أن 2893 شخصًا من المصابين بالفيروس مازالوا في حالة حرجة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 530 ألف إصابة، و24 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 125 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 85 ألفا في الولايات المتحدة و80 ألفًا في إيطاليا و57 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.