أردوغان يدعو إلى إعلان حالة التعبئة في العالم لمساعدة مناطق الحروب في مواجهة كورونا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إعلان حالة التعبئة لمصادر التمويل الإنسانية في العالم لمساعدة مناطق الحروب في مواجهة وباء كورونا.

وقال أردوغان، في كلمة له، اليوم الجمعة: "نتابع عن قرب التطورات المرتبطة بفيروس كورونا ونواصل اتخاذ وتطبيق التدابير اللازمة".

أردوغان يدعو إلي إعلان حالة التعبئة في العالم لمساعدة مناطق الحروب في مواجهة كورونا pic.twitter.com/C0AQfl8LGu — عربي TRT (@TRTArabi) March 27, 2020

​وأضاف "العديد من الدول المتقدمة تواجه صعوبات كبيرة في مكافحة كورونا وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية ونتكاتف ونتشارك الخبرات الخاصة بتشخيص وعلاج هذا الوباء. علينا أن نتحرك بسرعة تماما كما فعلنا خلال الأزمة المالية العالمية".

وكان المشاركون في قمة مجموعة العشرين، أمس الخميس، قرروا دعم 3 صناديق دولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بالتعاون مع 4 مؤسسات دولية.

وجاء في البيان الختامي للقمة: "مجموعة العشرين مستعدة لعمل كل ما باستطاعتها وكل ما يلزم من أجل التغلب على هذا الوباء، إلى جانب منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

وأشار البيان إلى أن الدول: "لن تدخر جهدا من أجل حماية صحة البشر والحفاظ على وظائفهم ومساعدة المحتاجين".

وأضاف البيان: "كما نلتزم طواعية بالتخصيص الفوري لموارد لصندوق "كوفيد - 19" بمنظمة الصحة العالمية، وصندوق التحالف من أجل الاستعداد للوباء، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، وندعو كل الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية والأفراد للتعاون مع هذه الجهود".