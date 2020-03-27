69 وفاة جديدة في بلجيكا بسبب كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 289

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، عن تسجيل 69 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 289 منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد، وقد استمرت أعداد المصابين بالفيروس بالازدياد لتصل إلى 7284 مصابا، وذلك بعد تسجيل 1049 إصابة جديدة.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في خبر صحفي، اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية البلجيكية "ها إل إن": "أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة خلال مؤتمر صحفي، تأكيد وفاة 69 شخصا منذ يوم الأمس بسبب فيروس كورونا، ليصل عدد الوفيات في بلادنا إلى 289 حالة وفاة."

وأضاف الخبر، "كما تم تأكيد 1049 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعه الماضية. حتى الآن لدينا 7284 حالة إصابة بفيروس كورونا."

وقال الدكتور ستيفن فان خوت، رئيس قسم الأمراض الفروسية، في جامعة خينت، خلال المؤتمر الصحفي، "نحن نراقب الوضع عن كثب. يوجد حاليا 3042 مريضا في المستشفى جراء الإصابة بالفيروس، وقد تم إدخال 490 مريضا جديدا منذ يوم أمس. بينما يوجد 690 مريضا في العناية المركزة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.