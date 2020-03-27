تسجيل
13:37 GMT27 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    التقطت الصورة في 23 مارس 2020 ، الموظفون يتناولون الطعام أثناء استراحة الغداء في مصنع للسيارات Dongfeng Honda في مدينة ووهان، وسط الصين. - يُسمح الآن لأهالي المنطقة (بؤرة تفشي كورونا) في وسط الصين، لأول مرة بالعودة إلى العمل وإعادة تشغيل وسائل النقل العام، حيث تعود بعض الأمور الطبيعية ببطء بعد فرض الحجر الصحي المتشدد لمدة شهرين.

    مطالب دولية لمواجهة كورونا... هل تستطيع الأمم المتحدة وقف العقوبات الاقتصادية على الدول؟

    © AFP 2020 / Stringer
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104498/58/1044985819_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_2401b8b1b7b19ff21b81914b9cbabc2e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003271044989862-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%9F/

    في الوقت الذي لم تصمد فيه أقوى الدول وأكبرها اقتصادًا أمام انتشار وباء كورونا، ولجأت إلى الاستدانة أو قبول المساعدات الطبية لإنقاذ شعوبها، لا تزال هناك دول تواجه الفيروس منفردة بسبب وقوعها تحت عقوبات اقتصادية فرضتها دول أخرى.

    وتعد الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة هذه الدول، والتي تفرض عقوبات دولية على عدة دول على رأسها إيران وسوريا، وذلك رغم المناشدات والمطالب الدولية بضرورة تخفيفها أو وقفها ولو بشكل مؤقت حتى انتهاء خطر الوباء.

    وعلى المستوى الدولي، طلبت مجموعة من الدول في مقدمتها روسيا والصين من الأمم المتحدة رفع العقوبات الأحادية التي تعيق مكافحة الفيروس التاجي.

    وفي ظل هذه المطالب، طرح البعض تساؤلات عدة بشأن مدى قدرة الأمم المتحدة على توجيه الدول لرفع عقوباتها الاقتصادية، ومدى استجابة هذه الدول لها.

    قمة مجموعة العشرين (G20) - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 26 مارس  2020
    © Sputnik . Alexander Druzynin
    بوتين: من المهم إنشاء ممرات خضراء خالية من الحروب التجارية والعقوبات

    مطالب دولية

    وقالت رسالة موجهة من بعثات ثماني دول، من بينها سوريا وفنزويلا وإيران، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "إن التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية.. يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد - 19، لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى".

    ودعت هذه الدول الأمين العام إلى"المطالبة بالرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة".

    صلاحيات الأمين العام

    عبدالحميد صيام، الناطق السابق باسم الأمم المتحدة، قال إن "هناك نوعين من العقوبات نوع مفروض من مجلس الأمن عبر قرارات محددة مثل سلة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، والأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع رفع هذه العقوبات ولا تقع ضمن صلاحياته".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "النوع الثاني من العقوبات مفروض بطريقة ثنائية كالعقوبات الأمريكية على كوبا وإيران، وهذه أيضًا لا تقع ضمن صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة".

    وتابع: "كل ما يستطيع عمله الأمين العام هو أن يلتمس تخفيف العقوبات بشكل عام لأسباب إنسانية، وقد تتجاوب معه بعض الدول، ولكن في النهاية القرار ليس إلزاميًا".

    تدخل الدول النافذة

    من جانبه قال مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، إن "الدول التي تقدمت بالمبادرة هدفها الأساسي إثارة الرأي العالم الدولي، ووضع المؤسسة الدولية التي تجسدها الأمم المتحدة، وتجسد كذلك أخلاقيات القانون الدولي أمام مسؤولياتها".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الدول تحاول القول بأن بعض الخطوات والسياسات ربما كانت صالحة في زمن السلم، لكنها لا تصلح في وقت الحرب على كورونا، من بينها نظام العقوبات المفروضة على بعض الدول".

    وزارة الخزانة الأمريكية
    © REUTERS / Brian Snyder
    أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

    وتابع: "هناك أزمة رئيسية أمام هذه المبادرة، وهي أنها جاءت من دول ضحية لهذه العقوبات مثل إيران وسوريا وفنزويلا، وكان من الممكن أن تنجح لو انضمت لها دول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة نافذة داخل الأمم المتحدة".

    وأكد أن "وجود دول كهذه كانت ستعطي للمبادرة مصداقية وشرعية، وكان من الممكن إقناع المجموعة الدولية أن الأمن العالمي قضية مشتركة، ويجب العمل معًا وتعبئة كافة الجهود من أجل الانتصار على فيروس كورونا".

    وأشار إلى أن "باستثناء الأصداء السياسية والإعلامية والأخلاقية التي يمكن أن تثيرها المبادرة، لا أحد يتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود عملية العقوبات يمكنها الاستماع أو الاستجابة لتلك المطالب".

    ومضى قائلًا: "من جهة أخرى يمكن القول إن الكرة باتت في ملعب الأمم المتحدة، والمبادرة تشير بأصابع الاتهام للمسؤولين الدوليين بأن هناك حربًا عالمية يجب خضوها، وأن بعض الدول لا يمكنها ذلك في ظل العقوبات المفروضة والتي تشجع على الوباء".

    جريمة إبادة

    بدوره قال الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي العضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، إن "الحق في الصحة للإنسان هو حق منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التأثير على قدرة الدول أو حرمانها من القدرة على تأمين أعلى مستوى صحي ممكن لمواطنيها يدخل في إطار انتهاك حقوق الإنسان، وهذا بعينه هو السلوك الذي تمارسه الدول التي تفرض إجراءات اقتصادية أحادية الجانب، ومن خارج إطار الشرعية الدولية، على دول أخرى، وتؤثر هذه الاجراءات بالمحصلة على حق الإنسان في الدول المستهدفة بالحصول على متطلبات الرعاية الصحية والاستشفاء والتداوي".

    وتابع: "التعريفات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة للجرائم ضد الإنسانية تحدد أن جريمة الإبادة تشمل تعمُّد فرض أحوال معيشـــــــية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان، وفي إطار التصدي لوباء كورونا المستجد وسواه من الأزمات يبدو القصد بإهلاك جزء من سكان الدول المستهدفة بالحصار متوفرًا، بهدف الوصول إلى تأليب الرأي العام في هذه الدول ضد حكوماته الوطنية".

    واستطرد: "إذا كان الجدل ما يزال محتدمًا حول احتمالية كون انتشار وباء قد تم بفعل فاعل، وبقصد استخدامه كسلاح بيولوجي، ومع صعوبة الجزم العلمي لحد الآن بأصل الڤيروس، إلا أن الاستمرار في الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب، وسياسة الحصار والتجويع والحرمان من العلاج التي تمارسها دول الغرب ضد بعض الدول التي ليست على وفاق مع حكوماتها، الاستمرار بها يعادل النية الكاملة في تطويع انتشار الوباء وتوظيفه من حيث النتيجة كسلاح بيولوجي".

    الاتحاد الأوروبي، 2018
    © AFP 2020 / DANIEL ROLAND
    دعم لا يخالف العقوبات الأمريكية... كيف يساعد الاتحاد الأوروبي إيران في مواجهة كورونا؟

    مساعدات أكبر

    وفيما يخص موقف الأمم المتحدة من المباردة، مضى بالقول: "من غير المستبعد في الحقيقة أن تصر الولايات المتحدة والدول الشريكة لها على الاستمرار في سياسات الحصار ورفض الحد الأدنى من تخفيفها رغم المناشدات التي جاء من طرف الأمم المتحدة".

    ولكن من غير المستبعد في المقابل – والكلام ما زال على لسان دنورة - وفي مواجهة هذه الوحشية الأمريكية تجاه المدنيين الأبرياء، أن نجد عددًا اكبر من الدول التي تقدم المساعدات الطبية والصحية للدول المحاصرة بغض النظر عن العقوبات، لا سيما أن التصدي للوباء هو همّ إنساني، والتقصير فيه ضمن أراضي أي دولة لن يقتصر تأثيره القاتل على سكانها، بل سيتعداه إلى دول الإقليم، وتاليًا على البشرية بأسرها".

    وأشار إلى أن "المساعدات الطبية التي قدمتها الصين للعديد من دول العالم بما فيها بعض الدول المحاصرة اقتصاديًا من قبل الغرب مثل إيران، وإحجام الولايات المتحدة عن مساعدة بعض الدول الحليفة لها سياسيًا وعسكريًا كإيطاليا يظهر أن الولايات المتحدة قد فشلت في أن تكون هي القوة الرائدة في استراتيجية الاستجابة الدولية متعددة الأطراف".

    واستطرد: "وسواء كان مرتبطًا بإدارة ترامب بالتحديد، أو أنه موقف يعبر عن الولايات المتحدة سياسيًا وحضاريًا، فالنتيجة الواضحة أن الصين وروسيا إلى حد ما أيضًا هي القوة التي نجحت في ملء الفراغ، وهذا ما يؤهلها لأن تلعب دورًا أكثر أهمية على صعيد الاهتمام بالشأن الإنساني بما يتجاوز الإجراءات الأمريكية والغربية اللا إنسانية، والتي تستهدف الأبرياء في لقمة عيشهم وصحتهم ودوائهم دون الحد الأدنى من الاستناد للشرعية الدولية".

    وتخضع العديد من الدول لعقوبات اقتصادية أمريكية شديدة، أبرزها إيران والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وكوبا وسوريا.

    انظر أيضا:

    هل ينتقل فيروس كورونا بالماء... العلماء يفسرون
    69 وفاة جديدة في بلجيكا بسبب كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 289
    بني خوفا من صواريخ "حزب الله"... قادة إسرائيل يستخدمون مخبأ نوويا للحماية من "كورونا"
    الكلمات الدلالية:
    رفع العقوبات, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غرافيتي يصور شخصية غولوم من فيلم سيد الخواتم مع لفافة من ورق التواليت ونقش غاليتي! في برلين، ألمانيا 23 مارس 2020
    ماذا شغل العالم... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
     النفط بالكاد ارتفع سعره
     النفط بالكاد يرتفع سعره
    أكبر مصدرين ومستوردين للأسحلة في العقد الأخير
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك