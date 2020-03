سالفيني يلمح إلى ارتكاب الصين جريمة ضد الإنسانية

وقال سالفيني في خطاب أمام البرلمان الإيطالي: "المشكلة لا علاقة لها الآن بيميني أو يساري، جيدين أو سيئين، المشكلة تخص إيطاليا بأكملها، لقد أصبح هناك سوق سوداء بسبب نقص المعدات والأدوات الصحية من كمامات وأجهزة تنفس".

وأضاف "الدرس الذي سنعلمه لأبنائنا هو ما حدث منذ شهرين عندما تم تخفيض التمويل لبعض القطاعات، ما أدى الى غلق المدارس والمستشفيات بسبب قوانين العجز الأوروبية والتي وأدت لغلق كل شئ وهذا ما أعتبره جريمة في حق الحياة والصحة".