فيديو أثار ضجة... هل خرج الإيطاليون يودعون العالم فعلا بعد عجزهم أمام كورونا؟

تداول الآلاف على مواقع التواصل فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر تجمعا للشعب الإيطالي في ساحة واحدة بهدف الانتحار الجماعي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. لكن الفيديو في الحقيقة ملتقط قبل أشهر من ظهور الفيروس، ويعود لتظاهرة ضد حزب الرابطة اليميني المتطرف.

يبدو في الفيديو آلاف الأشخاص المحتشدين في إحدى الساحات حاملين المظلات وهم ينشدون أغنية Bella Ciao الإيطاليّة الشهيرة.

وذكر فريق تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس"، إنه بعد تقطيع الفيديو إلى مشاهد ثابتة عبر InVid، أرشد البحث عن بعضها عبر محرّكي غوغل وYandex إلى أن الفيديو نفسه منشور عبر مواقع إيطاليّة عدّة (3,2,1) أقدمها يعود لتاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

"حركة السردين"

وتشير النصوص المرافقة للفيديو أنّه يعود لتظاهرة دعت إليها "حركة السردين" الشبابيّة في مدينة مودينا الإيطاليّة ضدّ حزب الرابطة اليميني المتطرف.

وقد أسس أربعة نشطاء من مدينة بولونيا الشمالية "حركة السردين" في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وتحوّل سمك السردين إلى رمز للاعتراض على زعيم الحزب اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الذي شغل منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء.

وجاء تأسيس الحركة رداً على تنامي قوة التحالف اليميني الذي تقوده الرابطة في شمال البلاد.

نشيد المقاومة الإيطاليّة

وقد أنشد المتظاهرون خلال الاحتجاج نشيد "بيلا تشاو" (الوداع يا جميلة) الذي كان في القرن التاسع عشر نشيداً للعاملات في حصاد الأرزّ شمالي إيطاليا للتنديد بظروف العمل، ثم صار نشيداً للمقاومة الإيطالية ضد الفاشيين.

حظي المقطع بأكثر من ألفي مشاركة عبر هذه الصفحة فقط، بالإضافة إلى آلاف المشاركات عبر صفحات أخرى. وقد جاء في النصّ المرافق له "إيطاليا الآن تنتحر بمعنى الكلمة".

كما انتشر الفيديو مرفقاً بعنوان آخر "بعد تفشي المرض في إيطاليا وعدم توفّر علاج تجمّع الشعب الإيطالي في ساحة واحدة وقرروا توديع العالم".