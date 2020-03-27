"الدفاع الروسية": الاختصاصيون العسكريون الروس يباشرون عملهم في بيرغامو الإيطالية

باشر الخبراء العسكريون الروس، الذين وصلوا إلى مدينة بيرغامو الإيطالية، تقديم المساعدات الطبية للمواطنين.

وقالت وزراة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة: "بدأ المتخصصون العسكريون الروس الذين وصلوا إلى بيرغامو، عمليًا في الوفاء بمهام مساعدة مواطني الجمهورية الإيطالية. وأجرى الجيش الروسي تفتيشًا تقنيًا وتدريبًا على المعدات الطبية ومعدات الحماية، كما درس مجال العمل القادم. على أراضي القاعدة الجوية الإيطالية في ضواحي بيرغامو، ومختبر تفاعل سلسلة البوليميراز للتحليل والتنميط الجيني، ونقاط للمعالجة الخاصة للمعدات المشاركة في التطهير".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، عن انطلاق قافلة المختصين العسكريين الروس من قاعدة براكتيك دي ماري الجوية الإيطالية إلى مدينة بيرغامو في منطقة لومباردي، وذلك في مهمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا جاء فيه: "اليوم الأربعاء الواقع في 25 مارس/آذار، انطلقت قافلة المختصين العسكريين الروس مع معداتهم الخاصة مع المتخصصين العسكريين من قاعدة براكتيك دي ماري الجوية الإيطالية إلى مدينة بيرغامو للقيام بمهام خاصة تتعلق بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد".

وتشمل القافلة متخصصين ذوي خبرة في مجال علم الأوبئة وعلماء الأحياء ومختصي الإنعاش، والمعالجين، مزودين بأجهزة ومعدات فريدة تسمح بتحديد مسببات الأمراض المعدية الخطيرة، بما في ذلك العامل المسبب لفيروس "كورونا" المستجد، في أقصر وقت ممكن.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، عن وصول الطائرة الخامسة عشرة التابعة للقوات الروسية إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 23 مارس/آذار، أن موسكو أرسلت إلى إيطاليا مختبرا واحدا، و20 آلة تعقيم و66 مختصا من إجمالي 20 ألف مختص، وهو ما لا يؤثر على قدرات القوات أثناء تنفيذ المهام داخل البلاد.