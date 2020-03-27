لافروف ولودريان يبحثان محاربة "كورونا"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ناقش مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخطوات المحتملة في سياق مجلس الأمن الدولي لمحاربة فيروس كورونا المستجد إضافة إلى مناقشة الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيانها: "ناقش الوزيران بالتفصيل الوضع المحيط بانتشار عدوى الفيروس التاجي، مع الأخذ بالاعتبار عقد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في 26 مارس بالفيديو... كما تم تبادل وجهات النظر حول الخطوات المحتملة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي للمساعدة في تعزيز السلام والأمن الدوليين في سياق محاربة الفيروس".

هذا وقرر المشاركون في قمة مجموعة العشرين، دعم 3 صناديق دولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، بالتعاون مع 4 مؤسسات دولية.

وجاء في البيان الختامي للقمة: "مجموعة العشرين مستعدة لعمل كل ما باستطاعتها وكل ما يلزم من أجل التغلب على هذا الوباء، إلى جانب منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".