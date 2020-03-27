وزير المال البريطاني يعمل من المنزل بعد ثبوت إصابة جونسون بكورونا

قال متحدث باسم وزارة المال البريطانية، اليوم الجمعة، إن وزير المال، ريشي سوناك، يعمل من منزله بعد أن أثبتت نتائج فحوصات إصابة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث أن سوناك لم تظهر عليه أي أعراض للعدوى، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وفي بيانٍ له، قال جونسون: "عانيت من أعراض خفيفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وجاءت نتيجة اختبار كورونا المستجد إيجابية، لذا سأخضع للعزل المنزلي، ولكنني سأستمر في قيادة الحكومة في مكافحة الفيروس، عبر تقنية الفيديو والبث المباشر".

وقال المتحدث باسم جونسون إنه لا يزال قادرا على ممارسة عمله في مكتب مجاور لمقر الحكومة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يعاني من أعراض خفيفة ولجأ إلى الحجر المنزلي.

وغرد هانكوك على تويتر: "وفقا للنصيحة الطبية، أجريت اختبارا لفيروس كورونا المستجد. التحليل إيجابي. لحسن الحظ، الأعراض طفيفة، وأنا أعمل من المنزل وعزلت نفسي ذاتيا. ويجب أن نتبع توصيات دائرة الصحة الوطنية وأن ننقذ الأرواح".