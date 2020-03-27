تايلاند تغلق المزيد من المنشآت العامة بعد زيادة إصابات كورونا

أمرت الحكومة التايلاندية، اليوم الجمعة، بإغلاق المزيد من المنشآت العامة والشركات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومددت الإغلاق القائم في البلاد إلى نهاية أبريل/ نيسان.

قال مسؤول صحي: إن "تايلاند أعلنت اليوم عن 91 حالة إصابة جديدة بالمرض وحالة وفاة واحدة مما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 1136 وعدد حالات الوفاة إلى خمس. وبلغ عدد الحالات التي شفيت من المرض حتى الآن 97 شخصا عادوا إلى منازلهم، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول: إن "أحدث متوفي هو رجل بعمر 50 عاما، وأن العدوى انتقلت إليه خلال الصلاة في مسجد بكوالالمبور الشهر الماضي".

ودفعت الوفاة حاكم الإقليم الذي يقع جنوبي تايلاند إلى إغلاق الإقليم ومنع المرور منه وإليه باستثناء سيارات الإسعاف والشاحنات التي تحمل السلع الأساسية والسيارات الرسمية. يقول مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" وهو مركز جديد تابع للحكومة في بانكوك، إن لدى حكام الأقاليم الآن سلطة تطبيق لوائح صارمة.

وقال تاويسين ويسانويوثين المتحدث باسم المركز: "الوضع الآن ليس معتادا، إنه وضع طوارئ وقد تكون تنقلات الناس أكثر صعوبة، ولذلك فإن الجميع يجب أن يبقوا في المنازل".

وأمرت السلطات في بانكوك التي يوجد بها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بتمديد الإغلاق الساري في المدينة حتى 30 أبريل/ نيسان ويشمل المكتبات والمتاحف والملاعب وقاعات الاجتماعات ودور رعاية الأطفال ومراكز التجميل.

ومددت الحكومة أيضا إغلاق المراكز التجارية والمطاعم والشركات الأخرى التي أغلقت في وقت سابق من الأسبوع الجاري حتى 30 أبريل/ نيسان أيضا.

وأبقت الحكومة الأعمال الضرورية مثل متاجر السوبر ماركت ومتاجر البقالة والصيدليات مفتوحة في بانكوك بينما أعادت فتح متاجر الهواتف والمطاعم في المستشفيات ومتاجر الزهور في أسواق العاصمة.