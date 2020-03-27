إيطاليا تعلن تسجيل نحو 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

أعلن مفوض الطوارئ الصحية في إيطاليا، دومينيكو أركوري، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في إيطاليا سجل رقما قياسيا جديدا بوفاة 969 شخصا، وبهذا تصل حالات الوفاة في البلاد إلى 9134 حالة.

وقال أركوري في مؤتمر صحفي: "اليوم البيانات الخاصة حول مسار الوباء تظهر تعافي 589 شخصا، ووصل عددهم إلى 10950 شخصا".

وأضاف بقوله "للأسف، توفي 969 شخصا". وهكذا، يبلغ عدد الضحايا 9134 ضحية. وحتى الآن أصيب 66414 إيطاليا بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 4401 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وباشر الخبراء العسكريون الروس، الذين وصلوا إلى مدينة بيرغامو الإيطالية اليوم، تقديم المساعدات الطبية للمواطنين.

وقالت وزراة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة: "بدأ المتخصصون العسكريون الروس الذين وصلوا إلى بيرغامو، عمليًا في الوفاء بمهام مساعدة مواطني الجمهورية الإيطالية. وأجرى الجيش الروسي تفتيشًا تقنيًا وتدريبًا على المعدات الطبية ومعدات الحماية، كما درس مجال العمل القادم. على أراضي القاعدة الجوية الإيطالية في ضواحي بيرغامو، ومختبر تفاعل سلسلة البوليميراز للتحليل والتنميط الجيني، ونقاط للمعالجة الخاصة للمعدات المشاركة في التطهير".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.