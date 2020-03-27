كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا يخضع للعزل المنزلي

قال كبير مسؤولي الصحة في إنجلترا، كريس ويتتي، اليوم الجمعة، إنه سيعزل نفسه في المنزل للأيام السبعة المقبلة بعد أن عانى من أعراض تتوافق مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا ليلة الخميس.

عمل ويتي بشكل وثيق مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي قال في وقت سابق يوم الجمعة، إنه تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالفيروس.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق، ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وخضوعه للعزل الذاتي في المنزل.

وفي بيانٍ له، قال جونسون: "عانيت من أعراض خفيفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وجاءت نتيجة اختبار كورونا المستجد إيجابية، لذا سأخضع للعزل المنزلي، ولكنني سأستمر في قيادة الحكومة في مكافحة الفيروس، عبر تقنية الفيديو والبث المباشر".

وقال المتحدث باسم جونسون إنه لا يزال قادرا على ممارسة عمله في مكتب مجاور لمقر الحكومة.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه يعاني من أعراض خفيفة ولجأ إلى الحجر المنزلي.

وغرد هانكوك على تويتر: "وفقا للنصيحة الطبية، أجريت أختبار لفيروس كورونا المستجد. التحليل إيجابي. لحسن الحظ، الأعراض طفيفة، وأنا أعمل من المنزل وعزلت نفسي ذاتيا. ويجب أن نتبع توصيات دائرة الصحة الوطنية وأن ننقذ الأرواح".